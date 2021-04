Coronavirus: Ottawa annonce une aide d'un milliard de dollars

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un plan de plus d’un milliard $ pour faire face à l’impact économique de la propagation de la COVID-19, alors que le Canada enregistre une centaine de cas confirmés.

De cette somme de 1,1 milliard $, près de la moitié (500 millions $) sera transférée aux provinces et aux territoires afin de les aider à répondre aux besoins en matière de santé. Un autre 275 millions $ sera consacré à la recherche, y compris la quête pour un vaccin. Un total de 200 millions $ servira pour assumer les responsabilités fédérales en matière de santé, y compris les besoins des communautés autochtones.

Entouré de quatre de ses ministres et de l’administratrice en chef de la santé publique, M. Trudeau s’est voulu rassurant.

″À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin”, a insisté M. Trudeau, mercredi matin.

Cela vaut aussi pour les Canadiens qui ne peuvent se présenter au travail à cause de l’épidémie de coronavirus. Le plan fédéral prévoit éliminer la semaine d’attente obligatoire pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, ils pourront toucher de l’argent dès le premier jour de leur “chômage”.

Or, ne reste pas chez soi qui le veut.

“Nous avons la chance, au Canada, de pouvoir aider à protéger nos propres familles et nos concitoyens en changeant nos comportements de façon délibérée et réfléchie pour se garder en santé et c’est exactement ce que nous recommandons aux Canadiens de faire”, a-t-il dit.