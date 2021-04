Dès mercredi à 0 h 01, seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents du pays pourront monter à bord d’avions en direction du Canada, et ce, à condition qu’ils ne présentent aucun symptôme de la maladie.

Les vols internationaux qui atterriront au pays pourront le faire seulement dans les aéroports de Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver. Le but de cette restriction est de concentrer dans quelques lieux le personnel de l’Agence des services frontaliers qui pourra, lui aussi, détecter les voyageurs malades.

Depuis lundi matin, l’agence a modifié les questionnaires sur les écrans tactiles qui accueillent les voyageurs dans les aéroports canadiens. On doit maintenant indiquer si on tousse, si on a de la difficulté à respirer et si on se sent fiévreux. Les voyageurs entrant au Canada doivent également confirmer qu’ils comprennent qu’ils doivent s’isoler volontairement pour 14 jours.