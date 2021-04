Coronavirus: la sécurité civile de Montréal en mode «alerte»

Violetta Potapova / EyeEm via Getty Images

Violetta Potapova / EyeEm via Getty Images

Le Centre de sécurité civile de la plus populeuse ville du Québec, Montréal, est passé en mode alerte mardi en raison du nouveau coronavirus, qui cause la COVID-19 .

#COVID19 : ainsi, l'Organisation de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal (OSCAM) prépare et déploie un plan afin d'assurer la continuité des services de la Ville aux Montréalais.e.s en cas de dégradation de la situation. (2/3) #polmtl

#COVID19 : il s'agit de mesures internes pour assurer la résilience de nos services. J'invite la population à contacter Info-Santé (811), à consulter le lien plus bas quant aux mesures de prévention à prendre, et à se laver les mains! https://t.co/Vqu1fmOMGd (3/3) #polmtl

Cette “veille” a pour but principal la coordination des consignes et des communications entre la santé publique, la direction générale de la ville et la sécurité civile, a précisé une porte-parole de la Ville de Montréal. Si la situation empire, la ville passera du mode “alerte” au mode “intervention”.