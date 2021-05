BEN STANSALL/AFP via Getty Images Des piétons portent des masques dans le quartier chinois de Londres, le 24 janvier 2020 (photo d'archives)

Depuis quelques jours, le virus de Wuhan préoccupe de plus en plus les Canadiens.

Des centaines de personnes sont tombées malades en Chine et le virus — un type de coronavirus — en a tué au moins 40 dans ce pays. D’autres pays ont également signalé des cas ces derniers jours, dont plusieurs aux États-Unis. Plusieurs provinces ont annoncé qu’elles observent certains individus pour détecter des symptômes du virus. Au Canada, il y a un cas confirmé et un cas présumé jusqu’à présent — un homme et sa femme, qui ont récemment voyagé à Wuhan — à Toronto.

Les gens se préparent à l’éventualité où le virus infectieux atteindrait les côtes nord-américaines. Les aéroports et les hôpitaux examinent les patients pour détecter d’éventuels symptômes.

Pour plusieurs, cette préparation implique l’achat de masques en papier. Mais sont-ils vraiment efficaces? Voici ce que vous devez savoir à ce sujet, selon le Toronto University Health Network.

Les masques faciaux en papier protègent-ils contre les coronavirus?

Non, et en fait, selon certaines informations provenant du réseau de la santé, ils sont «contre-productifs». Un masque en papier courant ne fera pas grand-chose pour vous protéger contre le virus, car il laisse des parties de vos yeux et de votre bouche exposées et ne filtre pas certaines particules spécifiques. C’est une bonne stratégie si vous avez un rhume ou une grippe et que vous ne voulez pas tousser sur les gens, mais c’est tout.

Un masque N95 fonctionne-t-il?

Un masque N95 bien ajusté protégera contre le virus. Le masque tire son nom du fait qu’il filtre 95% des particules de plus de 0,3 microns. Souvent utilisés pour protéger contre la fumée et les émanations, ce sont des masques de qualité professionnelle qui doivent être ajustés à chaque personne et changés fréquemment.

Justin Sullivan via Getty Images Une infirmière porte un masque N95 lors d'une session de formation le 28 avril 2009 à Oakland, en Californie, au plus fort de l'épidémie de grippe porcine.

Où puis-je acheter un masque N95?

Vous pouvez acheter des masques N95 dans les quincailleries, ainsi que dans les grandes surfaces comme Home Depot et Canadian Tire.

Ai-je besoin d’un masque?

En fin de compte, la personne moyenne n’a pas besoin de courir s’approvisionner en masques N95 en ce moment. Les travailleurs de la santé de première ligne, qui s’occupent directement des patients infectés, constituent le marché le plus probable des magasins à grande surface. Les experts disent que la meilleure stratégie pour que le Canadien moyen demeure en bonne santé est de se laver les mains et d’éviter de toucher ses yeux et sa bouche avec ses mains.

Le réseau de la santé a également souligné que le Canada est beaucoup mieux préparé à gérer une épidémie que lors de celle du SRAS, qui a tué 44 personnes au Canada il y a 17 ans. Les instances responsables ont mis à jour les stratégies de communication, de traitement à l’hôpital et de quarantaine si le virus arrive jusqu’ici.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.

