Coronavirus: la santé publique dévoile des lieux publics fréquentés par des personnes infectées

Alexandre Morin-Laprise via Getty Images

Autobus, restaurant et centre de bénévolat: d’autres personnes atteintes de la COVID-19 ont fréquenté des endroits publics à Montréal et dans la région de Lanaudière, alors qu’elles étaient potentiellement contagieuses.

Elle demande aux Québécois qui ont aussi visité ces mêmes endroits à la date donnée de surveiller étroitement s’ils développent des symptômes associés à la COVID-19 _ les principaux étant la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires.

Dans la région de Lanaudière, une personne a visité les locaux de la FADOQ à Lavaltrie le 11 mars entre 12 h 15 et 15 h 45.

Une personne s’est aussi présentée au Centre d’action bénévole de Berthier à Berthierville le 12 mars entre 10 h 45 et 15 h.

À Montréal, quelqu’un est monté à bord de l’autobus no 24 en direction ouest, entre l’Hôpital Notre-Dame et le Musée des beaux-arts, le 12 mars entre 10 h 30 et 10 h 50.