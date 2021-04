Coronavirus: les infirmières pourront signer des arrêts de travail

Marco VDM via Getty Images

Les infirmières pourront signer un arrêt de travail d’une durée de 14 jours aux patients qui se sont présentés pour un test de dépistage à l’une des cliniques désignées COVID-19 - et dont le test a révélé qu’ils ont été contaminés. Pour l’instant, il y a une clinique à Québec et deux à Montréal: une pour les adultes et l’autre pour les enfants. D’autres doivent ouvrir au cours de la semaine prochaine.