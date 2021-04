Environ 25 % des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec ne survivront pas plus d’un mois à la forte baisse de leurs revenus provoquée par la crise de la COVID-19 , selon les résultats d’un sondage préliminaire rendu public mardi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Les impacts économiques de la pandémie de COVID-19 coûtent en moyenne environ 66 000 $ aux PME canadiennes et 53 000 $ aux PME québécoises. Les secteurs les plus touchés sont l’hébergement et la restauration, les arts et les loisirs, la vente au détail et les services personnels.