«Je suis toujours sur mes pieds. Affaibli, mais on tient toujours debout», a décrit l’un des grévistes, Abdoul*, en entrevue téléphonique avec le HuffPost Québec, jeudi.

Ils avaient préalablement envoyé une pétition manuscrite au ministre fédéral de la Sécurité publique Bill Blair, au président de l’ASFC John Ossowski, à la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu et au ministère de la Santé du Québec.

Les grévistes jugent que la promiscuité des détenus, l’arrivée de nouveaux détenus sans «aucun test médical» et les allées et venues des gardiens les exposent à un risque accru de contracter la COVID-19.

«Nous estimons que nous faisons l’objet d’un haut risque de contamination. Ici au centre de détention, nous vivons dans un espace restreint où tous les jours nous voyons l’arrivée de personnes, d’immigrants, venant d’un peu partout et qui n’ont passé [...] aucun test pour déterminer si oui ou non ils seraient porteurs du virus», écrivaient les signataires de la pétition.

«Il y a aussi la présence du personnel de sécurité qui sont à chaque jour en contact avec le monde extérieur et qui eux non plus ne passent aucun test médical. C’est pour ces raisons que nous faisons cette pétition, pour demander notre mise en liberté», poursuivaient-ils.