Coronavirus: de jolis exemples d'entraide en cette période sombre

Armées de désinfectants pour les mains et de lingettes désinfectantes, sa famille et elle ont parcouru leur quartier de Burlington, en Ontario, pour distribuer des dépliants faits maison offrant leurs services gratuits aux nombreux aînés et autres résidants vulnérables de leur communauté.

Mme Teufel-Shatilla a déclaré qu’elle, son mari et leur famille recomposée de sept enfants de plus de 13 ans étaient prêts à faire leurs courses, à aller chercher des médicaments ou à s’assurer que les personnes isolées pendant l’épidémie de plus en plus grave ont ce dont elles ont besoin pour traverser la crise dans le confort.