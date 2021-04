Coronavirus: l'État américain du New Jersey impose un couvre-feu

Le gouverneur de l’État américain du New Jersey, voisin de New York, a annoncé lundi un couvre-feu sur tous les commerces et déplacements non essentiels, première mesure de ce type au niveau d’un État américain face à la menace du coronavirus .

«À partir de ce soir, tous les commerces et activités de loisir ou de divertissement non essentiels devront fermer à 20 heures», a indiqué le gouverneur Phil Murphy sur son compte Twitter. «Tous les déplacements non essentiels ou non liés aux services d’urgence sont fermement découragés entre 20 heures et 5 heures du matin», a-t-il ajouté.