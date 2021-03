Vaccin Pfizer/BioNTech: feu vert pour la commercialisation en Europe d'ici la fin de l'année?

NurPhoto via Getty Images

La “demande formelle” auprès de l’EMA a été déposée lundi, ont indiqué dans un communiqué les laboratoires allemand BioNTech et américain Pfizer, après que les résultats des tests à grande échelle ont montré une efficacité à 95% de leur vaccin.

Moderna avait annoncé lundi qu’elle allait déposer le même jour les demandes d’autorisations conditionnelles de son vaccin contre la COVID-19 aux Etats-Unis et en Europe.

Basée à Amsterdam, l’Agence européenne du médicament a pour mission d’autoriser et contrôler les médicaments dans l’Union Européenne. Le feu vert final, donné par la Commission européenne, permet à des laboratoires de commercialiser leur médicament dans tous les pays de l’UE.

Pour examiner les données de sécurité et d’efficacité des vaccins contre la COVID-19 au fur et à mesure de leur parution, l’EMA a mis en oeuvre une procédure accélérée dit “d’examen continu”. Les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et Oxford/AstraZeneca sont les trois projets de vaccin soumis depuis plusieurs semaines à cet “examen continu”.