Covid-19: une «pandémie maîtrisable», affirme l'OMS

La pandémie du nouveau coronavirus est “maîtrisable”, a affirmé jeudi le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au cours d’une réunion avec les Etats membres au siège de cette agence spécialisée de l’ONU à Genève.

“Il s’agit d’une pandémie maîtrisable”, mais “on ne peut pas combattre un virus si on ne sait pas où il se trouve. Cela signifie qu’il faut une surveillance robuste pour trouver, isoler, tester et traiter chaque cas, afin de briser les chaînes de transmission”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus devant les diplomates.

Il a souligné que les pays devaient adopter une “approche globale (...) adaptée à leur situation, avec l’endiguement comme pilier central” et appelé les pays à “trouver un juste équilibre entre la protection de la santé, la prévention des perturbations économiques et sociales et le respect des droits humains”.

Dans le monde, plus de 125 000 cas de contamination ont été recensés dans plus de cent pays et territoires, causant la mort de 4600 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.

Pour la première fois depuis le début de l’épidémie, apparue en décembre en Chine, l’OMS a qualifié mercredi le nouveau coronavirus de “pandémie”, alarmée par sa “propagation”, par la “gravité des cas” et par l’“insuffisance des mesures prises”.

“Pour sauver des vies, nous devons réduire la transmission. Cela signifie qu’il faut trouver et isoler le plus grand nombre de cas possibles, et mettre en quarantaine leurs contacts les plus proches”, a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Même si vous ne pouvez pas arrêter la transmission, vous pouvez la ralentir et protéger les établissements de santé, les maisons de retraite et d’autres espaces vitaux - mais seulement si vous testez tous les cas suspects”, a-t-il averti.