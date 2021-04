Coronavirus: les autorités appellent en renfort des infirmières retraitées

NanoStockk via Getty Images

MONTRÉAL — Pour faire face à la pandémie du coronavirus, les autorités font appel aux infirmières à la retraite et n’excluent pas d’éventuellement appeler en renfort des médecins retraités.

Au même moment, lors d’une conférence de presse à l’Hôpital général juif de Montréal, Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a lancé cet appel aux infirmières retraitées: “On procède à une vague de recrutement intensif d’infirmières à la retraite, ou d’infirmières qui sont enceintes à la maison ou en travaux légers, on fait un appel à tous pour que toutes les infirmières qui peuvent donner des heures à Info-Santé nous appellent au 514-293-0526”.

Questionnée à savoir si des médecins à la retraite pouvaient également être appelés en renfort dans les hôpitaux comme c’est le cas en France, Francine Dupuis a répondu: ”Ça se pourrait, mais on n’est pas rendu au niveau de la France ou de l’Italie”.

Des tests de dépistage à la maison

“Pour certaines personnes qui auraient de la difficulté à se déplacer, on pourrait faire le test à la maison, et le ministère regarde aussi la possibilité de décentraliser les tests dans différents laboratoires.”

“Il pourrait y avoir du délestage, c’est-à-dire la possibilité que certaines activités que nous faisons dans les CIUSS et autres établissements soient temporairement cessées ou diminuées afin de libérer plus de personnel pour s’occuper de la pandémie.”

“Presque en situation de guerre”

“C’est une situation importante, on est presque en situation de guerre. On est en pandémie”, mais le réseau est “en train de bien s’organiser”, a déclaré Francine Dupuis.

“Il y a des gens qui se promènent dans la rue et qui n’ont aucun symptôme et qui portent des masques. Le réseau de la santé va avoir besoin de ces masques. Un seul patient hospitalisé nécessite 50 à 60 masques par jour pour que les travailleurs puissent le soigner de manière sécuritaire. Si vous n’avez pas de symptôme, ne gaspillez pas de masques, la population et les hôpitaux ont les mêmes fournisseurs”, a indiqué l’infectiologue.