Les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes sont interdits

L’Université McGill a annoncé jeudi en fin de soirée qu’elle suspendait ses cours pour la journée de vendredi, le temps de déterminer la suite des choses. À l’heure actuelle, les autres universités québécoises maintiennent leurs cours. L’Université de Montréal a toutefois annoncé qu’elle suspend ou reporte les cours de groupes de plus de 250 étudiants, ainsi que toutes ses activités d’enseignement ou de recherche à l’étranger. L’UQAM a aussi suspendu ses écoles d’été à l’étranger et les nouveaux échanges étudiants. L’Université Concordia a quant à elle demandé au personnel enseignant de se préparer à l’éventualité que les cours doivent être dispensés en ligne. Pour l’instant, elle annule tous ses cours qui devaient avoir lieu de vendredi à dimanche. Les étudiants et le personnel qui ont voyagé à l’extérieur du pays doivent s’isoler pendant 14 jours à leur retour.