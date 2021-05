Nouveau coronavirus en Chine: ce que l'on sait

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tenu une réunion d’urgence mercredi pour faire le point sur l’état de la situation. À ce stade, on parle d’une épidémie, alors que des cas ont aussi été détectés au Japon, en Thaïlande, en Corée du Sud, à Taïwan et aux États-Unis.

Vendredi, on dénombrait plus de 830 cas. Par contre, ce bilan est contesté par des scientifiques d’un centre de recherches de l’Imperial College à Londres. Ces derniers ont mis en doute les chiffres officiels, estimant que le nombre de contaminations dépasserait probablement le millier au 12 janvier.

«Jusqu’à maintenant, on en connaissait six qui infectaient l’humain, à différents niveaux. Celui-ci, c’est le septième», a-t-il ajouté en entrevue téléphonique avec le HuffPost Québec.

Les symptômes de ce nouveau coronavirus s’apparentent à ceux de n’importe quelle infection respiratoire, soit de la fièvre et des difficultés respiratoires. «Ce qui est particulier chez la majorité des cas [du nCoV], lorsqu’on fait une radiographie pulmonaire, il y a une infection qui ressemble à une pneumonie et qui semble être sur les deux poumons», a fait savoir M. Villeneuve.

Le virus pourrait également subir une mutation lors de sa transmission et sa propagation entre humains. «Parfois, ce sont des mutations qui n’ont aucun impact pour l’humain parce que ça ne joue pas sur la virulence. Mais si le virus développe une meilleure capacité à se transmettre ou à donner des infections, il pourrait se transmettre encore plus facilement parce qu’il a déjà franchi la barrière entre l’animal et l’humain», a affirmé le Dr Villeneuve.

Si le virus s’étend à un autre continent que l’Asie, on pourrait passer d’une épidémie à une pandémie mondiale. C’est l’OMS qui va déterminer à quel moment on a atteint le critère de pandémie.

Au Canada, des messages seront diffusés aux aéroports de Montréal, Vancouver et Toronto pour rappeler aux voyageurs d’avertir des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada s’ils ressentent des symptômes de la grippe. Les voyageurs de ces trois aéroports devront également répondre à des questions supplémentaires dans leur déclaration électronique lors de leur arrivée au pays. L’Agence des services frontaliers demandera aux voyageurs s’ils ont visité la zone où le coronavirus est présent et s’ils présentent les symptômes de la grippe.

Aux États-Unis, certains aéroports vont beaucoup plus loin. Les aéroports de New York, Los Angeles et San Francisco feront des tests de dépistage des vols en provenance de Wuhan. Des employés du réseau de la santé vérifient la température du front des voyageurs, en plus de leur faire remplir un questionnaire qui leur demande s’ils se sont rendus dans un marché public.