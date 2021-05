Virus en Chine: la santé publique du Canada en mode préventif

«Le gouvernement du Canada surveille activement l’éclosion du nouveau coronavirus et est en constante communication avec ses partenaires internationaux», a déclaré Mme Tam.

Bien que le risque soit «faible» de contracter ce nouveau virus au Canada, des mesures préventives seront tout de même mises en place. Des messages seront diffusés aux aéroports de Montréal, Vancouver et Toronto pour rappeler aux voyageurs d’avertir les douaniers s’ils présentent des symptômes de la grippe.

Les voyageurs de ces trois aéroports devront répondre à des questions supplémentaires dans leur déclaration électronique lors de leur arrivée au pays. L’Agence des services frontaliers demandera aux voyageurs s’ils ont visité la ville de Wuhan et s’ils présentent les symptômes de la grippe.

Ces précautions touchent uniquement ces trois aéroports canadiens puisqu’ils sont les seuls à accueillir des vols de la Chine. Ces questions et messages seront écrits en français, en anglais et en mandarin. Ils seront déployés dans les prochains jours.

Coordination avec les provinces

La Dre Theresa Tam a rappelé que la transmission du virus d’humain à humain semble encore limitée. Les mesures et les messages affichés pourraient être sujets à des changements si l’épidémie évolue.

«Il y a un plan entre les provinces et le gouvernement fédéral pour gérer n’importe quel événement biologique. Il est présentement utilisé. Il y a plusieurs étapes si l’éclosion continue d’évoluer», a expliqué Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada.

La Chine a dénombré mardi matin près de 300 cas, dont six mortels. Des cas ont été répertoriés dans plusieurs villes chinoises, dont les métropoles à Pékin, Shanghai et Shenzhen. Le virus a également été détecté en Corée du Sud, au Japon et en Thaïlande.