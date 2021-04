SDI Productions via Getty Images

SDI Productions via Getty Images

L’organisme de bienfaisance Moisson Montréal affirme qu’il a besoin d’un minimum de 85 bénévoles pour fonctionner et assurer sa distribution de denrées aux 250 organismes partenaires.

Compte tenu des conséquences économiques et sociales de la pandémie de la COVID-19, Moisson Montréal rappelle que les personnes qui vivent dans la précarité vont avoir d’autant plus besoin d’aide alimentaire.

Entre-temps, l’organisme Moisson Outaouais demande l’aide de la population afin de remplir ses étagères et renflouer ses coffres alors qu’il entrevoit une augmentation de la demande pour ses services.

L’organisme signale qu’en raison du contexte de crise, des familles seront confrontées à des pertes de revenus et que plus de personnes se tourneront vers une banque alimentaire. Et puisque les enfants qui bénéficiaient de repas fourni à l’école sont maintenant en congé pour au moins deux semaines, ils doivent manger à la maison, ce qui alourdit le stress sur les familles.