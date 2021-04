La Corée du Nord affirme avoir réalisé un nouveau «test crucial»

ASSOCIATED PRESS Photo/Ahn Young-joon

ASSOCIATED PRESS Photo/Ahn Young-joon

«Les données inestimables, l’expérience et les nouvelles technologies acquises au cours des derniers tests de recherche scientifique de la défense seront pleinement utilisées pour le développement d’une autre arme stratégique», a estimé le chef d’état-major de l’armée nord-coréenne Pak Jon Chon après ce second essai mystérieux en huit jours depuis ce même site.

L’objectif est, selon lui, de «contenir et vaincre de manière définitive et fiable la menace nucléaire des États-Unis».

«Dans ce contexte de confrontation aiguë, les États-Unis et les autres forces hostiles ne passeront une fin d’année paisible que s’ils s’abstiennent de toute parole et acte nous visant», a-t-il encore prévenu, dans une déclaration publiée par l’agence officielle KCNA.

«Nous avons vu ces informations faisant état d’un essai, et nous nous coordonnons étroitement avec nos alliés sud-coréens et japonais», s’est borné à réagir le département d’État américain, à la veille d’une visite de cinq jours à Séoul et Tokyo de l’émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun.