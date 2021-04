La COP25 sur le climat se termine sans entente sur les marchés du carbone

OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

Depuis deux semaines, les délégués tentaient de s’entendre sur les façons de mettre en oeuvre des moyens plus ambitieux pour lutter contre les changements climatiques, plusieurs experts réclamant notamment des mesures plus importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour aider les pays en développement à faire face au réchauffement climatique.