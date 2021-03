«Conversations entre adultes»: enfantillages politiques

Ce week-end, le Cinéma du Parc vous offre la possibilité de voir en primeur, depuis le confort de votre demeure, Conversations entre adultes (Adults in the Room), le plus récent long-métrage du vétéran Costa-Gavras.

Varoufákis part alors à la recherche d’alliés politiques pour tenter de relancer l’économie de son pays, et trouver quelques compromis en ce qui a trait aux mesures d’austérité que l’Europe veut lui imposer relativement au remboursement de sa dette, lesquelles auraient des conséquences humaines et sociales pour le moins significatives.

Le pêcheur et l’espadon

Très rapidement, Conversations entre adultes nous confronte aux jeux de coulisses, aux oppositions et aux contradictions du monde politique. Il y a souvent une différence marquée entre ce qui est affirmé et promis en privée et ce qui est ensuite déclaré aux journalistes - et au monde entier.