Jacques Boissinot/La Presse canadienne Pour François Legault et Christian Dubé, «le temps des avertissements, c'est fini».

Le premier ministre François Legault a demandé aux policiers et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de distribuer davantage de contraventions aux personnes et aux entreprises qui ne respectent pas les consignes sanitaires, a-t-il affirmé mercredi, lors d’un point de presse sur la COVID-19.

Les amendes peuvent atteindre 6000$.

«Ça va faire. Il faut un moment donné être capable d’envoyer un message très clair à cette petite minorité qui ne respecte pas les règles», a lancé M. Legault, haussant le ton.

«Ce n’est pas vrai qu’il y a une minorité va mettre en danger tous les Québécois», a-t-il ajouté. Un avertissement sera d’ailleurs envoyé à tous les Québécois par l’entremise du système En Alerte à 14h30 mercredi après-midi.

Alors que les hôpitaux débordent dans plusieurs régions, le premier ministre a exhorté les Québécois à réduire leurs contacts sociaux dès maintenant.

«Si demain matin on fait la même recette, on va avoir le même gâteau», a-t-il illustré. Si on ne réduit pas nos contacts, on va avoir le même résultat dans les hôpitaux.»

Le premier ministre a également réitéré à plusieurs reprises sa demande aux entreprises qui le peuvent de fermer temporairement leurs portes du 17 décembre au 4 janvier.

«On va suivre la situation dans les prochains jours et on va prendre les décisions pour le bien des Québécois.» - François Legault

Pour l’instant, il ne souhaite pas remettre le Québec «sur pause» comme le réclamaient lundi 77 experts en santé publique, en services sociaux et en économie, mais cela pourrait changer si la situation ne s’améliore pas.

«On n’est pas encore à l’étape d’obliger la fermeture de certains commerces, mais comme on le dit depuis quelques jours, on n’exclut rien», a-t-il dit. «On va suivre la situation dans les prochains jours et on va prendre les décisions pour le bien des Québécois.»

Il a par ailleurs sous-entendu qu’une éventuelle fermeture des magasins ne serait pas annoncée à l’avance, pour éviter une ruée vers les commerces.

Le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, a dit constater un «relâchement de tout le monde» dans le respect des mesures sanitaires au cours des dernières semaines.

«Ici, comme ailleurs dans le monde, il y une fatigue qui s’installe», a admis le Dr Arruda.

Pas de signe d’amélioration

Québec rapporte mercredi 1728 nouveaux cas de la COVID-19 dans la province, ainsi que 36 décès.

Le nombre de cas s’élève maintenant à 156 468 au Québec depuis le début de la pandémie et on déplore 7349 décès.

Sept décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 24 entre le 2 et le 7 décembre, cinq avant le 2 décembre et un est survenu à une date inconnue. Un décès a également été retiré du bilan parce qu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

On rapporte par ailleurs neuf hospitalisations de plus par rapport à la veille, pour un total de 844. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de sept, pour un total de 121.

On a réalisé 30 024 prélèvements le 7 décembre, pour un total de 4 163 659.

À l’échelle du Canada, 432 653 cas de la COVID-19 et 12 931 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.