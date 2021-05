Consigne élargie: pas de détour en vue pour rapporter ses contenants

Accueil favorable

Ces informations sont accueillies positivement par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui ont toutes deux participé aux travaux du projet de loi 65 qui vise à modifier la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective.

«C’est ce à quoi on s’attendait. Une chose qui est importante pour nous, il ne faut pas oublier que l’implication des municipalités va être essentielle pour l’implantation», a rappelé André Bellavance, président de la Commission de l’environnement de l’UMQ et maire de Victoriaville.

La CSN se réjouit que la SAQ récupérera ses bouteilles de vin et de spiritueux près de ses établissements. La centrale syndicale va attendre de voir comment cela se traduira concrètement et suivra le dossier pour voir si cela pose des enjeux de sécurité.

«Il y a des analyses d’impacts financiers, opérationnels et environnementaux à faire, des projets pilotes à évaluer, une réglementation à écrire, une modélisation et un plan de transition à définir, mais tout ça avec des moyens très limités, dans un délai beaucoup trop court et dans un contexte pandémique qui plus est», a affirmé Annick Van Campenhout, vice-présidente progrès en alimentation et développement durable au CTAQ.