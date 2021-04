Des militants créent un «conseil de surveillance» alternatif pour Facebook

ASSOCIATED PRESS

Des présidents d’organisations de la société civile, experts et chercheurs ont annoncé vendredi le lancement d’un “conseil de surveillance” à Facebook, pour répondre, selon eux, à la “menace urgente pour la démocratie” posée par le réseau social à l’approche des élections américaines du 3 novembre.

Mais la formation de ce conseil ne convainc pas de nombreuses ONG de défense des droits et libertés qui accusent la plateforme de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation, les messages de haine et les campagnes de manipulation, qui ont des répercussions dans la vie réelle et dans les processus démocratiques.