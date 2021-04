Conseil de sécurité de l'ONU: Jour J pour le Canada

OTTAWA — La journée d’aujourd’hui pourrait être décisive pour ce qui pourrait bien être le plus important pari en matière de politique étrangère du premier ministre Justin Trudeau: la candidature du Canada à un siège temporaire au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui s’est rendu en voiture à New York ce week-end, enregistrera le vote du Canada en milieu de journée.

Le Canada affronte la Norvège et l’Irlande pour obtenir l’un des deux sièges disponibles, et la compétition devrait être féroce.

La période de scrutin historique devrait durer au moins cinq heures — avant la pandémie, il aurait fallu environ une heure si la pièce était complète — et l’exercice pourrait être répété jeudi si deux pays ne peuvent pas amasser au moins 129 votes ou les deux tiers des voix.

Il est attendu que les pays européens s’unissent autour des deux concurrents du Canada, ce qui a forcé le gouvernement Trudeau à se concentrer sur l’Afrique, l’Amérique latine et les pays arabes, ainsi que les petits États insulaires du Pacifique Sud qui risquent un jour de disparaître à cause de l’élévation du niveau de la mer causée par les changements climatiques.

«C’est un grand moment pour le Canada. Dans mon travail, je veux que le Canada inspire le monde par ses valeurs et ses principes», a déclaré M. Champagne en entrevue.

«Je considère que cela est utile et je sais dans mes discussions avec les ministres des Affaires étrangères du monde entier et les personnes avec lesquelles nous discutons en Afrique, dans les Caraïbes et dans les îles du Pacifique que plusieurs d’entre eux comptent vraiment sur le Canada pour participer à mieux reconstruire — la grande réinitialisation.»