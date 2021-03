Congés parentaux: le régime bonifié, mais peu de gains pour les familles adoptives

Hinterhaus Productions via Getty Images

Hinterhaus Productions via Getty Images

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a présenté jeudi le projet de loi 51, qui vise à bonifier le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) afin de favoriser la conciliation travail-famille.

À l’heure actuelle, les familles adoptives ont droit à 37 semaines de prestations partageables entre les parents, tandis que les familles biologiques ont droit à 55 semaines (32 semaines de congé parental, en plus de 18 semaines de maternité et de cinq de paternité).

En vertu du projet de loi 51, les familles adoptives auraient maintenant droit à 32 semaines de prestations partageables, et chacun des parents bénéficierait de cinq semaines de prestations exclusives, pour un total de 42 semaines.

“Effets physiologiques”

Or, il ne faut pas sous-estimer “les effets physiologiques d’une grossesse et d’un accouchement”, s’est défendu le ministre Boulet en point de presse, jeudi, en soutenant avoir depuis réalisé un “examen rigoureux” de la question.

Selon lui, le projet de loi est ”équitable”, car il répond aux besoins des parents adoptifs “de se déplacer, de bien gérer la fatigue et aussi de développer un attachement avec l’enfant”.

Nous sommes déçus, fâchés même, a dénoncé Anne-Marie Morel, présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Le ministre Boulet a choisi de créer des sous-classes d’adoptants, et donc d’adoptés plus ou moins privilégiés, mais toujours moins soutenus que les familles biologiques.

C’est une promesse brisée, a aussitôt lancé la députée péquiste Véronique Hivon, elle-même mère adoptive. Elle a parlé, jeudi, d’une “vive déception” et dénoncé le “biais” du ministre pour “la parentalité biologique” et les “arguments traditionnels”.

“Les enfants adoptés ont le droit d’avoir une présence aussi constante (...) que les enfants biologiques, (...) surtout quand on sait que les enfants adoptés arrivent dans leur famille avec un bagage très imposant de défis.”

Mme Hivon s’est également insurgée contre le fait de créer deux classes de familles adoptives au Québec: celles qui adoptent à l’international et les autres.

Plus de flexibilité pour les parents

Par ailleurs, le projet de loi 51 permettrait aux parents du Québec d’étaler sur un an et demi leur congé parental, et ainsi de retourner progressivement au travail.