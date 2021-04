La CAQ change son fusil d'épaule sur les congés parentaux pour parents adoptifs

Plus tôt, des parents adoptants avaient accentué la pression sur le ministre, en dénonçant une fois de plus son projet de loi 51 qui réforme le RQAP en maintenant l’inégalité entre les familles - contrairement à ce qui avait été promis par la Coalition avenir Québec (CAQ).

Québec craint toujours les poursuites

Mardi, le premier ministre François Legault n’a pas non plus précisé quand et comment les congés supplémentaires seraient accordés.

Il a repris pour l’essentiel l’argument du ministre Boulet, selon lequel les mères biologiques ont droit à un congé plus généreux étant donné qu’elles subissent les effets physiologiques d’une grossesse et d’un accouchement.

«Selon les avocats, on ne peut pas mettre le même nombre de semaines, (...) il y aurait un risque important de poursuites, a soutenu M. Legault en mêlée de presse. On va trouver un autre moyen, à l’extérieur du RQAP, de donner aux parents adoptifs le même nombre de semaines qu’aux parents biologiques.»

«C’est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre était vide avec le gouvernement libéral, on l’a rempli le plus possible avec ce qui était possible de faire avec le RQAP, maintenant on va se pencher sur comment remplir le reste du verre mais à l’extérieur du RQAP.»