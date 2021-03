Les élues québécoises obtiendront leur congé de maternité

Toutes les députées et ministres féminines ayant siégé à l’Assemblée nationale dans le passé ont été privées de ce droit, généralement reconnu aux femmes depuis des années.

Le Parlement québécois vient donc de faire un pas de plus pour attirer les femmes en politique, en levant un obstacle à une carrière de députée.

Ces messieurs députés et nouveaux papas auront eux aussi droit à leur congé de paternité.

Par cette motion, le Bureau de l’Assemblée nationale, l’instance administrative du Parlement, a reçu le mandat de demander à un comité indépendant de déterminer les modalités d’un congé parental destiné aux élus, féminins et masculins, congé qui pourrait entrer en vigueur dès la fin de la présente année.

Pour expliquer la situation, il faut savoir que le rôle de député en est un de représentation: il s’agit d’une fonction, non d’un emploi comme tel. Pour leur travail, les députés reçoivent une indemnité, pas un salaire.

Le Parlement compte à l’heure actuelle deux députées enceintes: la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, qui attend ces jours-ci son deuxième enfant, et la députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion , qui porte son troisième enfant.

Le congé parental des élus sera inscrit dans la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale. Le principe sera aussi reconnu dans le Code d’éthique et de déontologie des députés.

Pour rendre la politique plus attrayante pour les jeunes, et les femmes en particulier, il songe notamment à faire ajourner les travaux parlementaires à 18 heures, à ouvrir une halte-garderie au parlement, à prévoir un congé parental d’un an pour les élues enceintes, ou encore autoriser un congé spécial pour prendre soin d’un proche.