Congé de Noël: la COVID-19 n'a pas pris de répit au Québec

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

La Grande Faucheuse n’a pas chômé non plus. Les autorités déplorent 110 nouveaux décès depuis la dernière mise à jour, dont 12 qui ont été signalés le 26 décembre.

«Nous avons demandé aux Québécois de faire une pause durant le temps des fêtes. Une pause des contacts sociaux, des déplacements non essentiels et du travail sur place, a rappelé le ministre de la Santé Christian Dubé sur son compte Twitter. Nous devons tous faire notre part pour que l’on casse une fois pour toute (sic) cette deuxième vague.»

Les autorités ont aussi rapporté 33 hospitalisations au cours de cette période de trois jours. Présentement, on compte 1085 personnes dans les hôpitaux québécois à cause de la COVID-19. Trois personnes de plus sont soignées aux soins intensifs, pour un total de 149.