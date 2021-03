Un conflit éclate entre les cinq syndicats de la construction

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

Ainsi, les quatre organisations les plus représentatives — FTQ-Construction, Conseil provincial (International), Syndicat québécois de la construction et CSD-Construction — accusent la moins représentative des cinq, la CSN-Construction, de faire obstruction à la conclusion d’un protocole de négociation entre elles.

Or, la CSN-Construction ne représente que 6 pour cent des travailleurs de l’industrie et elle ne veut pas signer.

Irrités, les quatre qui représentent 94 pour cent des travailleurs ont transmis au ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, le protocole de négociation dûment signé par eux.

«Nous, on est prêt à commencer à négocier, dès le mois de juin, comme l’a demandé le ministre», a affirmé en entrevue avec La Presse canadienne Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction.

En effet, le ministre Boulet avait indiqué en entrevue qu’il avait pris la peine de rencontrer les organisations syndicales des mois à l’avance, l’hiver dernier, pour leur demander de devancer ces négociations afin de donner plus de temps aux parties pour s’entendre.

Ces conventions collectives n’arrivent à échéance que le 30 avril 2021. Mais les dernières négociations 2017-2021 avaient été particulièrement difficiles et le ministre souhaitait améliorer le climat, éviter les lois spéciales et les grèves.

«La CSN-Construction n’a pas voulu reconduire le protocole qui avait servi lors de la dernière négociation. On trouve ça malheureux. On s’enfarge dans le protocole, alors on ne pourra pas négocier», a déploré M. Boisjoly.