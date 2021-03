Un reconfinement par région au besoin, indique Legault

«Ce qu’on va faire, ce sont des tests de façon beaucoup plus importante pour identifier exactement le territoire où il y a des éclosions. Et si jamais - on n’est pas là - si jamais il y avait du confinement, ce sera par région et sous-région», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf, jeudi.