Scénarios de confinement au Québec: des secteurs de l'économie aux aguets

Au bout du fil, mardi, la présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), Véronique Proulx, n’a pas caché son inquiétude. Elle a rappelé que le secteur manufacturier, qui compte plus de 450 000 travailleurs et représente 89 % des exportations, n’avait pas été épargné par la pause forcée il y a un peu moins d’un an.