«Confessions»: une bande-annonce intrigante pour le nouveau film de Luc Picard

Christal Films Productions Inc.

Le film est une adaptation du livre Gallant: confessions d’un tueur à gages , écrit par les journalistes Éric Thibault et Félix Séguin et paru en 2015.

Nous suivrons le parcours de Gérard Gallant, un homme qui, dans l’ombre de sa vie en apparence tout ce qu’il y a de plus banale, était en fait l’un des tueurs à gages les plus prolifiques du Québec moderne, ayant orchestré quelque 28 meurtres et une quinzaine d’attentats pour le compte de différentes organisations criminalisées.