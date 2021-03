Racisme: le Québec est dû pour une «évolution tranquille», dit Legault

«C’est urgent de combattre le racisme. On va vous annoncer prochainement comment on va prendre de front ce mandat pour être capable d’avoir des résultats au Québec, a-t-il expliqué. [...] Il faut que le Québec évolue, de la même façon qu’on a évolué pour que les francophones et les femmes retrouvent leurs droits. Il est temps qu’on lutte contre le racisme et qu’il y ait une évolution.»