Militaires dans les CHSLD: discorde entre Québec et Ottawa

La présence des soldats dans les CHSLD demeure une pomme de discorde entre Québec et Ottawa.

Le Québec cherche à obtenir la garantie que les Forces armées canadiennes vont demeurer présentes dans les résidences pour aînés, et en nombre suffisant, jusqu’à la mi-septembre. Mais le message ne semble pas se rendre à Ottawa.

Il n’a pas caché son inquiétude, jeudi, en conférence de presse, en constatant qu’une partie des soldats dépêchés depuis avril dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) avaient déserté les lieux, alors que les besoins sont toujours là.

Il a noté que le 21 mai, le Québec pouvait compter sur 1320 soldats dans les CHSLD. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 750, soit seulement 400 dans les CHSLD et 350 affectés à la supervision de l’opération, postés à l’extérieur des lieux.

On compte 218 établissements pour aînés où le virus est présent et 1126 résidants infectés.

“Je n’ai toujours pas eu de réponse à savoir qu’est-ce qu’il y a de plus urgent au Canada ou à l’étranger que de s’occuper de nos aînés dans les CHSLD”, a réaffirmé M. Legault.

M. Legault soupçonne son homologue fédéral de vouloir exercer “un certain contrôle” sur l’attribution des sommes versées par Ottawa.

“La santé, c’est de compétence provinciale. Il n’est pas question qu’on cède tout le contrôle de la stratégie de dépistage”, pas plus que celui de l’approvisionnement en équipement de protection individuelle, a-t-il dit.

Il a rappelé que Québec avait déjà dépensé depuis le début de la crise sanitaire 3 milliards $ en santé et 3 milliards $ supplémentaires dans l’économie.

Masque: pas d’obligation

Avec la série de mesures de déconfinement, il a dit craindre “un certain relâchement” quant à l’observation des consignes de distanciation sociale.

État de la situation

On doit y ajouter 14 décès survenus avant le 3 juin, pour un total de 5105.

Soixante-trois infections se sont ajoutées dans la région de Montréal pour une deuxième journée de suite, pour un total de 26 475. On comptait 5643 cas à Laval et 7466 en Montérégie.

Demande sur le masque obligatoire

Se préparer au 1er juillet

Québec se prépare à la période des déménagements du 1er juillet, tandis que plusieurs organismes signalent que la crise du logement a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a annoncé jeudi un plan d’action assorti d’un investissement de 71,5 millions $ pour éviter que des locataires se retrouvent à la rue.

L’Ontario recommande le masque dans les transports en commun

L’Ontario recommande aux passagers de porter des masques dans les transports en commun pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La province invite également les usagers à pratiquer la distanciation physique et le lavage des mains, prône l’installation de barrières entre les conducteurs et les passagers en plus d’un nettoyage fréquent des véhicules.