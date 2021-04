Découvrez les 13 concurrents de la nouvelle saison des «Chefs!»

Félix Renaud via Radio-Canada

Ayant été enregistrée entre le 29 janvier et le 24 février 2020, la dixième saison de l’émission Les Chefs! sera diffusée comme prévu à compter du 6 avril prochain.

Radio-Canada a dévoilé, ce lundi 23 mars, les 13 concurrents âgés entre 23 et 39 ans qui tenteront de remporter les grands honneurs cette année, en plus d’une bourse de 50 000$ et un voyage pour deux personnes à Copenhague (le diffuseur précise, évidemment, que ledit voyage sera effectué lorsque les conditions le permettront de nouveau).