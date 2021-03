Un concierge d'une école de Sherbrooke accusé de leurre informatique d'enfant

Evgen_Prozhyrko via Getty Images

Evgen_Prozhyrko via Getty Images

SHERBROOKE, Qc — Un concierge d’une école de Sherbrooke a été arrêté vendredi et fait face à un chef d’accusation de leurre informatique d’enfant, a révélé le Service de police de Sherbrooke (SPS).

Maxime Chenard, âgé de 35 ans et qui réside à Sherbrooke, a été arrêté en matinée et a comparu quelques heures plus tard en Cour du Québec. Il a été remis en liberté sous certaines conditions.