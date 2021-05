Voici quelques citations de divers manifestants tirées de la vidéo:





«Le président Trump a dit que nous n’abandonnerons pas la Maison-Blanche. Il a dit que nous allons nous battre.» [...] «Nous sommes ici pour reprendre notre pays.» [...] «Nous ne plaisantons pas.»





«Envahir le Capitole!»

«Allons prendre le Capitole!»

«Prenons le Capitole!»

«Prenons le Capitole maintenant!»





«Combattons pour Trump! Combattons pour Trump! Combattons pour Trump!»





«Le président Trump est ici au Capitole avec nous. Nous avons vu son convoi. Ça s’en vient sérieux! (shit is about to get real)»





«Je suis très inquiet à propos de Mike Pence. Je n’ai aucune idée de ce qu’il va faire. Pas aimé la façon dont le président a parlé de ça. Et... Je ne sais pas... On va voir. On marche vers le Capitole présentement. Et, je ne sais pas, peut-être qu’on va enfoncer les portes.»





[Au téléphone dans le Capitole] «Est-ce que peux parler à Pelosi? Oui, on s’en vient b*tch. Oh Mike Pence, on s’en vient pour toi aussi, putain de traître!»





«Où est Pence?» «Emmenez-le!» «Emmenez-le!»





[S’adressant à la sécurité] «Vous êtes moins nombreux. On est un million dehors. Et on écoute Trump, votre patron!»





«Je sentais que je faisais mon devoir de patriote. [...] Moi personnellement, je n’ai pas senti de honte ou de culpabilité, au fond de moi, pour ce que j’ai fait. Je pensais que je suivais mon président, je pensais que je suivais ce qu’on nous demandait de faire. [...] Il nous a demandé de nous rendre là. Il nous a demandé d’être là. Alors je faisais ce qu’il nous avait demandé de faire. Est-ce qu’au fond de moi je me sens comme une criminelle? Non.»