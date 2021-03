Bientôt des ambulances électriques faites au Québec?

La Compagnie Électrique Lion , qui développe déjà différents types de camions ainsi que des autobus et minibus 100% électriques à son usine de Saint-Jérôme, compte élargir son offre. Avec un nouveau projet de 15,8 millions $, elle souhaite maintenant mettre sur le marché une ambulance électrique et d’autres «camions d’utilité». Le gouvernement du Québec participe au projet avec une contribution de 7,9 millions $.

On prévoit également la création de camions de marchandises sèches ou réfrigérées, camions atelier, camions nacelle et de camions de collecte. Le camion urbain Lion qui accueillera les équipements de spécialité est entièrement conçu et fabriqué au Québec, précise-t-on par voie de communiqué. Il propose une autonomie de 400 km. Il est prévu que l’ambulance électrique sera, elle, développée à partir du minibus LionM.