Plusieurs écoles et services de garde fermés vendredi

Plusieurs commissions scolaires ont annoncé jeudi soir qu’elles fermaient les écoles et les services de garde pour la journée de vendredi.

Les trois commissions scolaires francophones de l’île de Montréal - Montréal (CSDM), Marguerite-Bourgeoys et La Pointe-de-l’Île - ont toutes indiqué que leurs établissements et services de garde seront fermés vendredi pour les élèves et le personnel.