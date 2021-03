La Commission Laurent recommande la création d'un directeur national de la protection de la jeunesse

Et, pour l’aspect politique, elle recommande de créer immédiatement un poste de Directeur national de la protection de la jeunesse. Celui-ci, qui aura un statut de sous-ministre, devra voir à rendre plus cohérentes les interventions en matière de protection de la jeunesse.

En conférence de presse lundi à Montréal, la présidente de la commission, Régine Laurent, a illustré ce besoin de cohérence par une statistique révélatrice: selon la région du Québec, la proportion de dossiers jeunesse qui sont judiciarisés varie de 30 % à 70 %. L’interprétation donnée à la Loi sur la protection de la jeunesse doit donc être clarifiée, rendue plus uniforme, a-t-elle plaidé.

Déjà, le ministre responsable du dossier, Lionel Carmant, a accueilli «avec le plus grand intérêt» cette recommandation de la commission, présidée par l’ancienne syndicaliste Régine Laurent.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui représente la grande majorité des intervenantes du réseau, a bien accueilli la recommandation, qui rejoint selon elle son idée d’un Protecteur de l’enfance et de la jeunesse.