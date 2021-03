Cafetière Keurig K-Suprême Plus

Courtoisie

C'est la machine la plus luxueuse de toute la gamme Keurig. Avec une infusion triple, plutôt que simple, ainsi qu'un contrôle de la température, les arômes du café sont plus riches et savoureux puis chaque gorgée est juste assez chaude à notre goût. La K-Suprême Plus offre en plus la possibilité de choisir un type d'infusion spécialement conçu pour les cafés glacés. 229,99 $ - Disponible en ligne et chez plusieurs détaillants