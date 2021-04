Commentaires haineux sur le web: Mariana Mazza répond à ses détracteurs

Lors de ses chroniques, la trentenaire y traite de ses coups de coeur littéraires et artistiques et y fait un lien avec l’invité présent ce jour-là.

«J’ai lu des livres et regardé des films pour venir vous en parler et essayer de vous divertir et de vous donner envie de regarder de l’art. Sous toutes ses formes», dit-elle. Dans sa publication, elle explique qu’elle ne voit rien de mal dans ses interventions et qu’en cinq présences à l’émission, elle n’a «jamais sacré», qu’elle a «essayé de modérer son énergie» et de «plaire au public cible».