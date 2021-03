Ferrandez: Valérie Plante habituée aux critiques de «messieurs»

«Écoutez, ce n’est pas la première fois qu’il y a des messieurs qui me disent quoi faire et de quelle manière le faire», a répondu la mairesse, mercredi, en marge d’une rencontre de la Fédération canadienne des municipalités à Ottawa.

«M. Ferrandez a son opinion, au final. Nous, on a montré que tout a été fait en bonne et due forme, qu’on est rigoureux, que c’est un exercice qui est important. On regarde en avant et on finance ce qu’on a dit qu’on financerait», a-t-elle dit.