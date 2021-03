Alors que notre planète se déplace à travers un nuage de débris laissé par un astéroïde appelé 3200 Phaethon, nous pourrons observer ce que les scientifiques appellent les «pluies de météores des Géminides». La pluie de météores de cette année est encore plus unique que d’habitude, car elle se produit presque en même temps qu’une nouvelle lune, ce qui assombrit le ciel et rend plus visibles les fragments de météores plus pâles, selon la NASA.