Les États-Unis s’apprêtent-ils à revivre le scénario de 2016? L’issue du scrutin présidentiel était toujours très indécise au lendemain du vote de ce mardi 3 novembre, le décompte des voix se poursuivant dans de nombreux États, dont certains clés. Mais le spectre d’une victoire de Donald Trump, arrachée grâce aux grands électeurs et non grâce au vote populaire, comme lors du précédent scrutin présidentiel, n’est pas exclu.

De longues journées d’incertitudes et d’âpres batailles judiciaires pourraient désormais attendre la première puissance mondiale, alors que le président sortant Donald Trump s’est déclaré vainqueur de la présidentielle, au moment où Joe Biden semblait pourtant dans une position plus favorable.

Une telle réaction avait aussi été remarquée en 2016 , lors de l’élection de Donald Trump face à Hillary Clinton. Le 8 novembre, le site gouvernemental de l’immigration canadienne avait tout simplement planté à cause d’un nombre de visites beaucoup plus important que la moyenne, avaient alors confirmé des sources officielles citées par la BBC .

Les Américains déçus vont-ils pour autant au bout de leur démarche? Dans leur grande majorité, non. D’après CNN , le nombre de demandes américaines de statut de résident permanent entre janvier et mars 2017 n’avait augmenté que de 3,6% par rapport à 2016, ce qui représentait 66 nouvelles demandes. Les demandes de visas n’avaient quant à elles augmenté que d′1%, soit... 26 requêtes supplémentaires.

“Immigrer au Canada n’est pas facile actuellement, et j’imagine que de nombreuses personnes qui souhaitaient déménager au Canada, après avoir fait quelques recherches, ont réalisé que cela était plus long et plus difficile que ce qu’elles imaginaient”, expliquait alors à CNN Suzanne Rix, une avocate spécialiste de l’immigration basée en Nouvelle-Écosse.