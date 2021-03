Altice et Rogers se disent «déterminés» à acheter Cogeco

MONTRÉAL — Altice USA et Rogers Communications ne baissent pas les bras et se disent «déterminés» à poursuivre la transaction visant à se partager les actifs de Cogeco.

Les deux groupes de télécommunications ont présenté mercredi une offre non sollicitée de 10,3 milliards $ pour acquérir l’entreprise familiale fondée en 1957 par Henri Audet, qui est présente dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.