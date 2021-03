Le cofondateur de Reddit démissionne et demande à être remplacé par une personne noire

Alexis Ohanian, cofondateur de la plateforme de discussion Reddit et mari de Serena Williams , a démissionné du conseil d’administration vendredi et demandé à l’entreprise d’embaucher un candidat noir pour le remplacer.

Mais depuis environ deux ans, Reddit a entrepris un grand ménage pour se débarrasser des groupes et utilisateurs dits «toxiques».

Selon le média spécialisé The Verge, la décision d’Alexis Ohanian intervient alors que des modérateurs de certaines grandes communautés de la plateforme ont interpelé Steve Huffman, le PDG et cofondateur de Reddit, l’accusant de ne pas avoir agi contre le racisme et certaines communautés virulentes, comme celle des partisans de Donald Trump.