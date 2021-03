Coeur de Pirate nue pour annoncer sa tournée... ce n'est pas anodin

A post shared by Coeur De Pirate (@beatricepirate) on Feb 25, 2020 at 6:00am PST

La chanteuse de Oublie-moi s’est plusieurs fois confiée à ce sujet: «En 2008, j’ai commencé ma carrière dans l’industrie de la musique et j’étais alors une jeune fille saine, avec une image positive de son corps. On me traitait de grosse, de paresseuse et d’obèse tous les jours. Alors que j’étais absolument et complètement normale. Me voir dans les médias a faussé ma perception de moi-même et mon corps a changé au fil des ans, écrivait-elle sur Instagram fin 2018. Après avoir accouché, j’étais tellement stressée de revenir sous le regard du public que j’ai tout simplement cessé de manger. La deuxième photo date de 2013, à 98 livres (44 kilos). Je perdais mes cheveux, mes ongles, je tremblais, mais les gens ne cessaient de me complimenter», témoignait-elle en partageant deux photos sur le réseau social.