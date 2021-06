XAVIER LEOTY via Getty Images

XAVIER LEOTY via Getty Images

L’autrice-compositrice-interprète Coeur de pirate a annoncé jeudi son intention d’acheter sa maison de disques Dare To Care Records.

Dans une publication Instagram, Béatrice Martin a indiqué qu’elle avait déposé une lettre d’intention afin de faire une offre pour acquérir le label indépendant et son entreprise soeur Grosse Boîte.

Le président et unique actionnaire de Dare To Care, Éli Bissonnette, s’est retiré de ses fonctions au mois de juillet à la suite des dénonciations qui ont visé Bernard Adamus. Le musicien, qui était un client du label, a fait face à des allégations d’inconduite sexuelle et plusieurs, dont Coeur de pirate, avaient accusé Bissonnette d’avoir fermé les yeux sur les agissements du chanteur.