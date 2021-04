Coeur de pirate est officiellement propriétaire de Dare To Care Records

«J’ai beaucoup d’idées pour l’avenir de l’étiquette, mais ma priorité demeure d’offrir un environnement sain et inclusif pour permettre à nos employé.e.s de s’épanouir et à nos artistes de se développer pour continuer à faire rayonner la culture d’ici.»

«Depuis 20 ans, la maison de disques a fait grandir de nombreux artistes d’ici et m’a permis de devenir ce que je suis aujourd’hui. [...] C’est un tout nouveau chapitre de la maison de disques qui s’écrit à compter d’aujourd’hui et je suis très fière de porter le flambeau», a écrit Coeur de pirate sur Instagram.

Coeur de pirate avait entamé l’été dernier des discussions avec l’actionnaire de l’étiquette, Éli Bissonnette, pour le rachat de l’entreprise. Béatrice Martin occupera les fonctions de présidente et de directrice artistique en plus de poursuivre sa carrière solo.

Éli Bissonnette et Dare To Care Records ont été plongés dans la controverse en juillet dernier à la suite de la révélation des inconduites sexuelles de Bernard Adamus, qui était représenté par l’étiquette. Des artistes, employés et anciens employés de la maison de disques avaient reproché à Éli Bissonnette d’avoir fermé les yeux sur les agissements d’Adamus. Les Soeurs Boulay et Coeur de pirate avaient décidé de rompre leur lien de gérance avec Dare To Care à ce moment.